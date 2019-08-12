В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.63%) и РТС (-1.10%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на смешанное состояние внешнего фона, на локальном рынке акций возобладали негативные настроения.

Индекс Мосбиржи может начать день умеренным приростом

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