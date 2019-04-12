Финансы
Рынок начал день снижением после 10 дней безостановочного ростаFinam.Ru вчера в 03:19
На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 64,35 рубля (+0,1%), курс евро слегка подрос на 0,16% и стоит сейчас 72,59 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым
Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
Обновлено в 03:03
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова под стражей
Мосгорсуд решил подозреваемого в мошенничестве Абызова оставить под стражей. Экс-министра 27 марта заключили под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России
Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
Обновлено в 04:45
Космос
Ракета Илона Маска Falcon Heavy впервые совершила коммерческий полет
Для Falcon Heavy это первый коммерческий старт, но уже второй запуск за ее историю. Впервые ракету запустили в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous разместили на своем сайте открытое обращение к британским властям, в котором потребовали освободить арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:50
Политика
Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы
«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 00:08
Экономика
Газпром выплатит акционерам рекордные дивиденды
Рекордные дивиденды предлагает выплатить акционерам правление ПАО «Газпром», 11 апреля сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 15:23
Наука
Специальные бактерии помогут избавиться от ям и трещин на дорогах
Специалисты выяснили, что специальные грибы-бактерии, под названием Sporosarcina pasteurii, могут устранить любые дорожные побочные дефекты и даже сделать дороги более прочными.
Обновлено вчера в 03:13
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Экономика
Highland Gold в 2018 году сократила чистую прибыль на 15%
Британская Highland Gold Mining Ltd (добывает золото в России) по итогам 2018 года снизила чистую прибыль почти на 15%, до 56,084 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView вышел в России
На российском рынке стартовали продажи флагманского смартфона с пятью камерами Nokia 9 PureView.
Обновлено в 05:18
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированным Януковичем
Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал актёра и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 05:00
Футбол
Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40