Финансы
Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС - на 1,4%Финмаркет вчера в 11:59
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,97% и составил 2521,25 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,35% - до 1214,29 пункта.
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Политика
Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине
Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Суд над организаторами теракта в метро начался в Петербурге
Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Новый Chery Tiggo 8 стал мощнее и безопаснее
Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем
Сразу же после полуночи супруга звезды Валерия поспешила поздравить именинника с первым большим юбилеем, трогательно отметив, что в первую очередь поздравляет себя.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Общество
Генпрокуратура России в УрФО купит квартиру в Екатеринбурге за 11,6 млн
Генеральная прокуратура РФ в УрФО приобретет недвижимость в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей.
Обновлено в 03:10
Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика
МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Московский ресторатор откроет в Екатеринбурге кафе сети Prime
Известный московский ресторатор Аркадий Новиков откроет в Екатеринбурге кафе быстрого питания сети Prime.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер
«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».
Обновлено вчера в 16:51
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Цена биткоина превысила $4,6 тыс
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение.
Обновлено в 02:17