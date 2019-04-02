Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов благодаря позитивной статистике из Китая и США. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 1,29% и закрылся на отметке 7828,91 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 1,27% до 26258,42 пункта.

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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