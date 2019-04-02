Экономика

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов благодаря позитивной статистике из Китая и США. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 1,29% и закрылся на отметке 7828,91 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 1,27% до 26258,42 пункта.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Рынок остается в зеленом

Finam.Ru03:12

Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Банки.рувчера в 03:25

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС - на 1,4%

Финмаркетвчера в 11:59
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Общество

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
Обновлено вчера в 20:51
Транспорт

Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто

Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.
Обновлено в 04:47
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:11
Кино

Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Теннис

Miami Open установил новый рекорд посещаемости

За две прошедшие недели соревнования в Майами (США) посетило 388 734 человек – это новый рекорд посещаемости для престижного турнира.
Обновлено в 04:20
Недвижимость

Правительство РФ разработает программу по поддержке ИЖС

Российское правительство намерено разработать отдельную программу по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором газа

Израильские военные признали, что сирены на границе сектора Газа сработали по ошибке.
Обновлено в 01:48
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку

66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Общество

В Москве откроют десять стилизованных площадок для регистрации брака

В Москве 4 мая 2019 года откроются десять новых площадок для регистрации брака. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду

Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Энергетика

«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию

Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Общество

В Ленобласти спасли детеныша редкой нерпы

На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Единоборства

Дана Уайт: «Не верю, что Макгрегор действительно ушел на пенсию»

Обновлено в 02:17
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Общество

Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко через суд делит квартиру с родным отцом

Королева посетовала, что она воспитывает ребенка одна, не работает и не получает никакой помощи от родного отца.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ

View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек

В Омске двое молодых людей напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 04:26
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика

Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено вчера в 22:57
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
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