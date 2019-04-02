Экономика
Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 02:12
Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов благодаря позитивной статистике из Китая и США. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 1,29% и закрылся на отметке 7828,91 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 1,27% до 26258,42 пункта.
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Общество
Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов
Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
Обновлено вчера в 20:51
Транспорт
Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто
Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.
Обновлено в 04:47
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Теннис
Miami Open установил новый рекорд посещаемости
За две прошедшие недели соревнования в Майами (США) посетило 388 734 человек – это новый рекорд посещаемости для престижного турнира.
Обновлено в 04:20
Недвижимость
Правительство РФ разработает программу по поддержке ИЖС
Российское правительство намерено разработать отдельную программу по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором газа
Израильские военные признали, что сирены на границе сектора Газа сработали по ошибке.
Обновлено в 01:48
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку
66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Общество
В Москве откроют десять стилизованных площадок для регистрации брака
В Москве 4 мая 2019 года откроются десять новых площадок для регистрации брака. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду
Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Энергетика
«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию
Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Общество
В Ленобласти спасли детеныша редкой нерпы
На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Общество
Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко через суд делит квартиру с родным отцом
Королева посетовала, что она воспитывает ребенка одна, не работает и не получает никакой помощи от родного отца.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ
View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек
В Омске двое молодых людей напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 04:26
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика
Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36