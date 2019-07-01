Финансы

Индекс МосБиржи впервые достиг 2800 пунктовFinam.Ru 06:23

В ходе торгов понедельника индекс МосБиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов. К моменту индекс растет на 1,4% и торгуется на отметке 2804,8 пункта. Абсолютный максимум к 13:20 мск зафикисрован на уровне 2805,33 пункта.
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Рынок российских акций вырос на 1,3-1,5%

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Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

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Индекс Мосбиржи обновил рекорд

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РБК07:36

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ПРАЙМ15:05

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАСС06:37
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Финансы

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Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
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Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

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Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Больным наркоманией людям с психологическими расстройствами запретят отказываться от диспансерного наблюдения.
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Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
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Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс – неэффективный вид переговоров.
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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Армия и оружие

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В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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