Финансы
Индекс МосБиржи впервые достиг 2800 пунктовFinam.Ru 06:23
В ходе торгов понедельника индекс МосБиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов. К моменту индекс растет на 1,4% и торгуется на отметке 2804,8 пункта. Абсолютный максимум к 13:20 мск зафикисрован на уровне 2805,33 пункта.
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Финансы
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