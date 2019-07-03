Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимумИнтерфакс вчера в 04:39
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
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