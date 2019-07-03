Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Общество Японцев экстренно эвакуируют с острова Кюсю Правительство Японии распорядилось об экстренной эвакуации более, чем миллиона жителей острова Кюсю, это юго-запад страны, передает ОТР.

Происшествия Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи «Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Политика Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.

Политика Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Экономика «Дождь»: сотрудникам СКР поднимут зарплату по секретному указу Путина Как сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ, документ выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится.

Происшествия В Иркутской области подтопило еще пять поселков Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.

Общество В Красноярском крае работает самолет, искусственно вызывающий осадки После введения в лесах Красноярского края режима ЧС специалисты Авиалесохраны решили задействовать самолет-зондировщик для искусственной стимуляции дождей.

Происшествия В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.

Экономика Компанию «Красное&Белое» переводят на Кипр Компанию, которая начиналась с небольшого алкомаркета в Копейске и теперь разрослась до всероссийского ритейлера, «Красное&Белое» выводят на Кипр.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Происшествия Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Политика Суд вынес вердикт по «антифашистскому» концерту на «Интере» В среду, 3 июля, Окружной административный суд Киева постановил, что в концерте, который транслировал телеканал «Интер» в День Победы 9 мая нынешнего года и в ходе которого прозвучал рассказ о фашизме на Украине, нет признаков пропаганды России и дискредитации людей, боровшихся против нацистской и «советской оккупаций»

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Политика Путин прокомментировал гибель подводников Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.