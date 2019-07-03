Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимумИнтерфакс вчера в 04:39
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
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У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
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Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве.
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Энергетика
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Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
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Пловец Никитин завоевал бронзовую медаль Универсиады
На Всемирной летней Универсиаде-2019 в Неаполе пловец Антон Никитин принёс третью медаль в копилку сборной России.
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Обновлено в 13:54
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Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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