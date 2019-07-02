Финансы
Рынок акций РФ обновил максимум по индексу МосбиржиПРАЙМ 03 июля в 12:48
Повышение нефтяных котировок и западных фондовых индексов поддерживало рост фондового рынка РФ, говорят эксперты. К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,5% — до 2823,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1401,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома
Интерфакс03 июля в 12:28
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Политика
Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции
Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Политика
Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»
Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани
1. Похитившую миллионы кассиршу поймали в Казани Вечером 4 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Космос
Сегодня утром взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20
Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Обновлено 03 июля в 06:57
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Музыка
Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Общество
«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны
Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
Обновлено в 09:44
Авто
В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Политика
Медведев призвал единороссов не уходить с головой в «матрицу»
Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов не уходить с головой в "матрицу" и при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми.
Обновлено в 09:04
Спорт
Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова
Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает Sport24.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Общество
Гендиректор BMW Крюгер уйдет в отставку в 2020 году
«Харальд Крюгер сообщил сегодня председателю совета директоров о том, что не будет переизбираться на второй срок после окончания текущего договора, 30 апреля 2020 года», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте BMW.
Обновлено в 09:21
Происшествия
У торгового центра в Новой Москве загорелась газовая заправка
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38