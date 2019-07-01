Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумRambler News Service 01 июля в 06:30

Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив 2800 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.
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Рынок акций РФ повышается на внешнем позитиве, индекс Мосбиржи обновляет максимум

ПРАЙМ08:10

Индекс Мосбиржи установил новый рекорд

Аргументы и Факты06:07

Индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум

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Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум

Вести.Финанс09:50

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Интерфакс04:39

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 12:23

Индикаторы рынка акций РФ не продемонстрировали единой динамики

Финмаркетвчера в 12:14
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Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Сети появились имена и фото всех погибших подводников

Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Общество

Употребление наркотиков запретили в Голландии

218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Авто

Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Политика

Канада запретит въезд жителям Донбасса с российскими паспортами

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Минобороны РФ обещало опубликовать список погибших подводников

Министерство обороны России заявило, что в ближайшее время опубликует список погибших подводников.
Обновлено в 12:02
Футбол

Дани Алвес: согласен с Месси. Судья нервничал больше, чем мы

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о положении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после полуфинального матча Кубка Америки (2:0), а также о работе бригады арбитров в этой встрече.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Красноярском крае подтопило две деревни

Два населенных пункта в Богучанском районе Красноярского края подтоплены, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 11:20
Общество

Создатели КВН начали судебный процесс против Александра Маслякова

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе

Ранее Киев неоднократно позволял себе подобные заявления, сообщая, в частности, о захвате «серой зоны» на линии разграничения противоборствующих сторон в Донбассе.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Обновлено в 05:56
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика

В МИД РФ назвали непозволительными слова президента Грузии о России

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о России являются непозволительными для представителя страны, они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:26
Политика

Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина в Россию на юбилей Победы

Обновлено в 11:22
Технологии

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено в 11:42
Происшествия

В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam

В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.
Обновлено в 11:39
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать

Обновлено в 10:26
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»

Концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

Стало известно, что российский актер Александр Кузнецов пытался вылечить рак нетрадиционными методами.
Обновлено в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
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