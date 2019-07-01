Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумRambler News Service 01 июля в 06:30
Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив 2800 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Авто
Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом
Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Политика
Канада запретит въезд жителям Донбасса с российскими паспортами
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Минобороны РФ обещало опубликовать список погибших подводников
Министерство обороны России заявило, что в ближайшее время опубликует список погибших подводников.
Обновлено в 12:02
Футбол
Дани Алвес: согласен с Месси. Судья нервничал больше, чем мы
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о положении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после полуфинального матча Кубка Америки (2:0), а также о работе бригады арбитров в этой встрече.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Красноярском крае подтопило две деревни
Два населенных пункта в Богучанском районе Красноярского края подтоплены, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе
Ранее Киев неоднократно позволял себе подобные заявления, сообщая, в частности, о захвате «серой зоны» на линии разграничения противоборствующих сторон в Донбассе.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика
В МИД РФ назвали непозволительными слова президента Грузии о России
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о России являются непозволительными для представителя страны, они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:26
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено в 11:42
Происшествия
В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam
В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.
Обновлено в 11:39
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать
Обновлено в 10:26
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
Концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами
Стало известно, что российский актер Александр Кузнецов пытался вылечить рак нетрадиционными методами.
Обновлено в 09:57