Финансы

Индекс МосБиржи вновь обновил максимумИнтерфакс 04:39

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Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
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Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

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