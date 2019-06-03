Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимумРоссийская газета 05:46
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Наука
На Марсе обнаружили подземные ледники, которые смогут образовать глобальный океан на планете
По сути, подземные ледяные запасы являются «записями» о прошлых изменениях климата.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 10:29
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено в 01:37
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Авто
«GM-АвтоВАЗ» в июне продлил скидки на Chevrolet Niva
Максимальная сумма будет предложена на модель Chevrolet Niva в базовой комплектации L, тогда как при покупке других комплектаций сумма скидки будет составлять 30 тыс. рублей.
Обновлено в 16:43
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Общество
Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев
Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Футбол
Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 19:46
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34