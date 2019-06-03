Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимумРоссийская газета вчера в 05:46
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Музыка
Forbes: Jay-Z стал первым в мире рэпером–миллиардером
Состояние американского рэпера Jay-Z составляет не менее $1 млрд, подсчитали журналисты Forbes.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты
Компания Apple отказалась от iTunes
Компания Apple перестанет обновлять свой сервис iTunes. Ранее он использовался для синхронизации устройства с ПК.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено вчера в 16:48
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено вчера в 07:48
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
«Парма» хочет подписать Мануэла Фернандеша
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В 33-летнем португальце заинтересована «Парма».
Обновлено вчера в 22:48
Общество
«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках
Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено в 01:00
Авто
Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
CNN: якобы казненный дипломат из КНДР жив, но находится под стражей
Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль, о якобы имевшей место казни которого сообщала южнокорейская газета The Chosun Ilbo, жив, однако находится под стражей.
Обновлено в 01:04
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:20
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Обновлено в 01:31
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Двоих мужчин задержали по подозрению в разбойном нападении на водителя ВАЗ на заправке в ТиНАО
Задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на водителя в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Обнаружены тела еще двух туристов, пропавших осенью в Хакасии
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47