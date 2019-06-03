Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимумРоссийская газета вчера в 05:46
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса.
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Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено в 04:23
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Мурманской области возбуждено дело о краже моста
Возбуждено уголовное дело по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролёта моста через реку Умба.
Обновлено в 01:44
Общество
В России разработали два варианта электронных паспортов
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:36
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора
Обновлено в 03:56
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Экономика
Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:17
Космос
Как посмотреть запуск ракеты и узнать секреты космодрома
Сколько стоит посмотреть на космический старт, какие секреты космодрома могут рассказать экскурсоводы и чем еще можно заняться в космическом анклаве России на территории Казахстана, разбирался корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:38
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Россиян попросили не кормить детей сосисками и макаронами
Врач отметила, что если ребенка с детства приучить есть сладкое и мучное, то у него сформируется пищевая зависимость от этих видов продуктов.
Обновлено в 02:43
Экономика
Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку
Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый единый госэкзамен.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Россиянам готовят дополнительные алименты на детей
Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье.
Обновлено в 02:40
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Башкирии в детском лагере умер подросток
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39