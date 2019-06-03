Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимумРоссийская газета 05:46

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса.

Происшествия СКР раскрыл детали убийства бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 3 июня, они направлены в Московскую область по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Экономика Низкий спрос на мясо в России замедлит производство По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Происшествия МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Экономика Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года.

Политика Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.

Хоккей «Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Сошниковым Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт сроком на два года с форвардом Никитой Сошниковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шоу-бизнес Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Единоборства Видео нокаута Джошуа в бою с Руисом появилось в Сети Энди Руису удалось нокаутировать Энтони Джошуа, который завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе в IBO, IBF, WBA и WBO, в седьмом раунде.

Общество Главу орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных 1 июня местное издание «Орловские новости» сообщило, что на Пасху в колонии №2 города Ливны в Орловской области для заключенных на плацу накрыли праздничные столы.

Транспорт «Яндекс.Такси» ввело возможность вызвать грузовой автомобиль В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Транспорт В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.

Общество Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.

Армия и оружие Появилось фото «разорванной» украинским военным американской винтовки Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографию вышедшей из строя снайперской винтовки Barrett M82 украинского военнослужащего.

Экономика Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли.

Кино Нейросеть позволила заменить Шварценеггера на Сталлоне в роли Терминатора Пользователь YouTube под псевдонимом Ctrl Shift Face использовал нейросеть Deepfake, чтобы наложить лицо Сталлоне на кадры из фильма с Т-800.

Авто Объявлена цена Lada Granta Cross Интересно, что именно с "Гранты" начался выпуск кросс-версий текущей модельной линейки АвтоВАЗа в относительно "пустых" комплектациях: прочие автомобили Lada с приставокй Cross продаются только в дорогих исполнениях.