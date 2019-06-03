Финансы

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимумРоссийская газета 05:46

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса.
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Индекс МосБиржи впервые в истории пробил вверх рубеж в 2700 пунктов

Росбалт06:28

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС05:36

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК06:08

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46

Индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 2700 пунктов

Интерфакс05:39

Индекс ММВБ обновил исторический рекорд

ФАН05:38

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Коммерсантъ06:13
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