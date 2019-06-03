Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимумРоссийская газета 05:46
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса.
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Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Происшествия
СКР раскрыл детали убийства бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 3 июня, они направлены в Московскую область по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Обновлено в 07:14
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116
Обновлено в 02:55
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 16:56
Происшествия
МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале
В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года.
Обновлено в 05:52
Политика
Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу
Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.
Обновлено в 07:13
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Сошниковым
Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт сроком на два года с форвардом Никитой Сошниковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 05:44
Авто
SEAT выпустил тизер первого электрокара Mii Electric
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре
Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Единоборства
Видео нокаута Джошуа в бою с Руисом появилось в Сети
Энди Руису удалось нокаутировать Энтони Джошуа, который завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе в IBO, IBF, WBA и WBO, в седьмом раунде.
Обновлено вчера в 03:21
Общество
Главу орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
1 июня местное издание «Орловские новости» сообщило, что на Пасху в колонии №2 города Ливны в Орловской области для заключенных на плацу накрыли праздничные столы.
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввело возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Суд в Казани вынес приговор экс-главе Спурт-банка
Обновлено в 06:30
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Появилось фото «разорванной» украинским военным американской винтовки
Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографию вышедшей из строя снайперской винтовки Barrett M82 украинского военнослужащего.
Обновлено в 06:18
Экономика
Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ
Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли.
Обновлено в 06:42
Кино
Нейросеть позволила заменить Шварценеггера на Сталлоне в роли Терминатора
Пользователь YouTube под псевдонимом Ctrl Shift Face использовал нейросеть Deepfake, чтобы наложить лицо Сталлоне на кадры из фильма с Т-800.
Обновлено в 03:58
Авто
Объявлена цена Lada Granta Cross
Интересно, что именно с "Гранты" начался выпуск кросс-версий текущей модельной линейки АвтоВАЗа в относительно "пустых" комплектациях: прочие автомобили Lada с приставокй Cross продаются только в дорогих исполнениях.
Обновлено в 06:57
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03