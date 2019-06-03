Финансы

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктовКоммерсантъ 06:13

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.
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