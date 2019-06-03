Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктовКоммерсантъ 06:13
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.
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Армия и оружие
В Сирии нанесён ракетный удар по военному аэродрому
Обновлено в 02:12
Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Энергетика
«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%
Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Авто
Hyundai представила в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Общество
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Политика
Вселенский патриарх отверг существование киевских раскольников
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина
Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.
Обновлено в 07:56
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».
Обновлено в 06:02
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ
Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли, согласно исследованию Института комплексных стратегических исследований.
Обновлено в 06:42