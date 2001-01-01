Общество

Индекс МосБиржи снизился, а РТС – поднялсяREGNUM вчера в 22:12

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Индекс МосБиржи снизился, а индекс РТС поднялся по итогам торгов 8 июля.
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ИНДЕКС S&P 500 СНИЗИЛСЯ НА 0,40%

Financial One09:41

Индекс МосБиржи снизился, а РТС – поднялся

REGNUMвчера в 22:12
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Кино

Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix

К Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съёмках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление" присоединится Райан Рейнольдс.
Обновлено в 08:11
Политика

МИД Грузии оценил решение Путина по санкциям

Президент России Владимир Путин принял единственное правильное решение, отказавшись вводить санкции против Грузии, так как заявление грузинского журналиста Георгия Габунии не должно в итоге навредить экономическому развитию страны.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетней судебной тяжбе с IKEA на миллиарды рублей.
Обновлено в 10:27
Политика

Путин назвал неизбежным сближение России и Украины

Ранее стало известно, что Путин дал интервью Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину».
Обновлено в 11:27
Политика

Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

Обновлено в 11:41
Экономика

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова

Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 10:20
Политика

Володин объявил внеочередное заседание Госдумы РФ

Председатель парламента Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Государственной думы Российской Федерации.
Обновлено в 10:01
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Спорт

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Политика

Путин рассказал студентам, чем следует заниматься по ночам

Президент России Владимир Путин во время общения со студентами и аспирантами УрФУ в Екатеринбурге объяснил, чем гражданам России следует заниматься по ночам.
Обновлено в 11:17
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Игрок сборной России по пляжному гандболу Королева погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено вчера в 07:37
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку

Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

Обновлено в 00:55
Общество

В Госдуме упростили процедуру получения инвалидности

В Госдуме в окончательном чтении приняли проект закона, который поможет людям с инвалидностью быстрее и проще получить необходимые справки-подтверждения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Интернет

Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети

Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.
Обновлено вчера в 22:48
Технологии

Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Авто

ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС

Горьковский автозавод первым среди российских производителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС).
Обновлено в 08:30
Культура

«Ласковый май» отказался от гастролей в Грузии

Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.
Обновлено в 02:26
Экономика

В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Полицейских-провокаторов посадили на десять лет

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Интернет

ESET обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов

Международная антивирусная компания ESET обнаружила вредоносную активность, направленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей

Обновлено в 07:27
Политика

Курс грузинского лари обновил антирекорд

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
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