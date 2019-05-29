Финансы
Внешний фон не дает российскому рынку растиFinam.Ru 02:50
Утро на российском рынке, скорее всего, начнется в "красном поле", а дальше ситуация будет зависеть в основном от динамики внешних площадок, поскольку дивидендный драйвер российского рынка почти отыгран.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных
Читинкинский гарнизонный военный суд встал на строну вдов старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина – мужчины погибли в бою в мае прошлого года в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес
«Под нож хирурга не лягу никогда!»: Митя Фомин высказался о пластических операциях
Обновлено в 01:06
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
У посетителя кафе в центре Москвы украли часы стоимостью 2 млн рублей
Часы стоимостью 2 млн рублей украли у мужчины в кафе на улице Маши Порываевой в центре Москвы.
Обновлено в 02:19
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Политика
МИД России вызвал посла Испании
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.
Обновлено вчера в 13:15
Интернет
В Нидерландах появились банкоматы для поиска детей
В Нидерландах впервые стали использовать банкоматы для поиска детей. Данная система получила название Amber Alert, сообщает издание iXBT.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования в России изменились
Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест
Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России
Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:28
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Анна Пескова полтора года скрывала от общественности рождение дочери
Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России
В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54