Финансы
Индекс МосБиржи проверил нервы, сходив под отметку 2600 пунктовFinam.Ru 12:57
По итогам торгов вторника индекс МосБиржи потерял 0,9%, его значение составило 2609,78 пункта, индекс РТС ослаб на 1,3% - до 1271,15 пункта. В моменте рублевый бенчмарк уходил под отметку 2600 пунктов, минимальным значением дня стало 2596,3 пункта.
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