Финансы

Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2530-2570 пунктовSIA.ru 28 апреля в 19:45

Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль 64,7-65,0, евро/рубль – 72,1-72,4. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2530-2570 пунктов.
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Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2530-2570 пунктов

SIA.ru28 апреля в 19:45
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