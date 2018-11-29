Финансы
Индекс «МосБиржи» превысил 2400 пунктов на сигналах от ФРС
Индекс «МосБиржи» превысил 2400 пунктов на сигналах от ФРСФинмаркет02:23
К 10:25 мск индекс немного опустился и колеблется около отметки 2396 п. п. В США накануне индексы выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.
Финмаркет02:23
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 06:05
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
На открытии торгов рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 03:45
Финансы
Акции «Газпрома» растут на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" лидируют в росте на фоне заявлений топ-менеджеров, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:48
Финансы
Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев по МСФО выросла в 4,5 раза
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев 2018 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 13,8 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:01
Финансы
Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов
Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.
Обновлено в 01:20
Финансы
Чистый долг «Лукойла» за III квартал снизился на 4,7%
Чистый долг "Лукойла" за третий квартал 2018 года снизился на 4,7% по отношению ко второму кварталу, до 194 миллиардов рублей, сообщается в презентации нефтяной компании.
Обновлено в 06:22
Финансы
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ
В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы
Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики
Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:51
Финансы
ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено в 03:46
Финансы
Биткоин показал стремительный рост более чем на 10%
В прошедшую среду 28 ноября криптовалюта биткоин продемонстрировала рост более чем на 10%.
Обновлено в 03:14
Финансы
В Смольном снова вернулись к бюджету-2019
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города пожелал всем собравшимся безопасного и радостного Нового года и Рождества, после чего вернулся к бюджету Петербурга на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы, который Законодательное собрание приняло в третьем чтении 28 ноября.
Обновлено в 04:08
Финансы
EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%
Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы
ОТП Банк вводит два новых вклада
Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.
Обновлено в 05:49
Финансы
Банки ужесточат требования к заёмщикам
Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25