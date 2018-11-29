К 10:25 мск индекс немного опустился и колеблется около отметки 2396 п. п. В США накануне индексы выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.

Индекс «МосБиржи» превысил 2400 пунктов на сигналах от ФРС

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