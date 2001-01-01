Финансы
Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС - на 0,5%Финмаркет вчера в 12:16
К вечеру рынок акций подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками на оптимизме по поводу судьбы торговой сделки США и Китая, а также на фоне возобновившей рост нефти. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,22% и составил 2540,99 пункта.
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Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
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Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество
Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»
Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Транспорт
Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля
Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Музыка
В Финляндии проведут чемпионат по вязанию под хеви-метал
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Происшествия
Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Общество
Почему количество желающих уехать из России достигло рекорда за 10 лет
Эмигрировать из России хотел бы каждый пятый россиянин, свидетельствуют данные американского института общественного мнения Gallup за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
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Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Мешки с человеческими останками нашли в Петербурге
Обновлено в 07:13
Экономика
Банки назвали риски перевода зарплат по номеру телефона
Возможность переводить зарплату по номеру телефона работника может стать действенным способом для борьбы с «зарплатным рабством», однако вопрос нужно тщательно проработать, чтобы избежать возможных проблем, считают российские банки.
Обновлено в 03:35
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Украина намерена отменить поезда в Москву из Киева и Львова
Украинские власти намерены в ближайшие несколько лет отменить поезда из Киева и Львова в Москву.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов
Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Футбол
Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»
Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:09
Космос
Amazon планирует обеспечить спутниковым интернетом весь мир
IT-гигант планирует запустить на низкой околоземной орбите группировку из более 3 тыс. спутников, это обеспечит доступ в Сеть для 95% населения Земли.
Обновлено вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал прогулку с семьей
Сергей Безруков поделился с поклонниками фото и видео прогулки с семьей.
Обновлено в 00:52