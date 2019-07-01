Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктовИнтерфакс 06:24
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Политика
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе от выступлений в России
Сенатор сказал, что не знает, кто это такая Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено вчера в 15:23
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Минтранс разработал правила для совместных поездок
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Авто
Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа
Жителю Шанхая удалось сфотографировать электрический Porsche Taycan с минимальным количеством камуфляжа.
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Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
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Общество
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Общество
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В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
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Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
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Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане.
Обновлено в 04:53
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек
Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.
Обновлено в 05:52
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Общество
Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству
Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
СК обвинил двух врачей в убийстве младенца в Калининграде
Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинения двум калининградским врачам в убийстве ребенка.
Обновлено вчера в 19:29
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Авто
В России массово отзывают Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Известный певец Таркан перенес сложную операцию
Король турецкой поп-музыкти Таркан перенес хирургическцю операцию. Об этом в понедельник 1 июля пишет информационное издание Сабах.
Обновлено в 01:29
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 06:29
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26