Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в историиВести.Финанс 09:01
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку в 2800 пунктов и обновил исторический максимум. По данным торгов на 13:00 мск, индекс Мосбиржи, учитывающий рублевую стоимость акций, вырос на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2802,03 пункта.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Армия и оружие
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В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
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Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Обновлено в 07:22
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Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ
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Обновлено вчера в 23:01
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Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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