Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Политика Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.

Политика «Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.

Общество Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.

Экономика Медведев рассказал о плане повышения доходов россиян Все нацпроекты, которые в настоящее время реализуют российские власти, направлены на достижение главной цели — повышение реальных доходов жителей РФ.

Авто Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Теннис Касаткина проиграла в первом круге Уимблдона Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович на старте Уимблдона.

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Гаджеты Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80 В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.

Политика Грузия сменит посла на Украине Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

Экономика «Новатэк» вольется в социальные проекты Заполярья Сегодня глава ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудили участие компании в социальном развитии Мурманской области.

Политика Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Здоровье Фигура в форме яблока повышает риск инфаркта в два раза Выяснилось, что 25% женщин, имевших наиболее выраженную фигуру в форме яблока, в два раза чаще страдали от болезней сердца и инсультов, по сравнению с 25% женщин, у которых жир реже всего откладывался в области талии.