Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктовИнтерфакс 06:24
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
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Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
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Автоспорт
Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы
Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
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Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
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Происшествия
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В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
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Происшествия
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Обновлено 29 июня в 15:59
Космос
4 астероида летят прямо на Землю
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Финансы
Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20
Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
В России любят грузинский народ, относятся к нему с уважением, но не готовы воспринимать действия ультрас и националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав также высказывания певицы Нино Катамадзе и отметив, что многого не знает в политическом плане.
Обновлено в 06:16
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Появилось видео модернизированной винтовки Мосина
Обновлено в 05:41
Экономика
Сменился генеральный директор Leroy Merlin в России
С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.
Обновлено в 06:49
Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
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Обновлено в 03:51
Политика
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон
«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Энергетика
Регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля повышаются на 1,4%
В силу вступают приказы Федеральной антимонопольной службы от 13 мая (N583/19 - о ценах для промышленности и 580/19 - для населения).
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Авто
В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera
Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила изменения в своей внешности
Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева объяснила, почему она так резко сбросила вес.
Обновлено в 06:18
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:57