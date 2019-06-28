Финансы

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктовИнтерфакс 06:24

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Индекс МосБиржи поднялся выше 2800 пунктов, это произошло впервые в истории

Реальное время06:49

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАСС06:37

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, индекс РТС - пятилетний

ПРАЙМ06:24

Индекс МосБиржи впервые достиг 2800 пунктов

Finam.Ru06:23

Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Интерфакс06:44

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Rambler News Service06:30

Индексы отметили падением конец квартала

DP.RUвчера в 13:45
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Происшествия

Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи

В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Обновлено в 01:42
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Автоспорт

Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы

Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

На Кипре заявили о российском происхождении упавшей на остров ракеты

Обновлено в 06:40
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Политика

Парубий заявил о намерении отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил о намерении отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если организация восстановит права делегации РФ.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Космос

4 астероида летят прямо на Землю

Обновлено в 06:09
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Финансы

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 04:37
Политика

В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе

В России любят грузинский народ, относятся к нему с уважением, но не готовы воспринимать действия ультрас и националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав также высказывания певицы Нино Катамадзе и отметив, что многого не знает в политическом плане.
Обновлено в 06:16
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Появилось видео модернизированной винтовки Мосина

Обновлено в 05:41
Экономика

Сменился генеральный директор Leroy Merlin в России

С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.
Обновлено в 06:49
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта

Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщило информационное агентство Ренхап.
Обновлено в 03:51
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Энергетика

Регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля повышаются на 1,4%

В силу вступают приказы Федеральной антимонопольной службы от 13 мая (N583/19 - о ценах для промышленности и 580/19 - для населения).
Обновлено в 03:13
Авто

В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera

Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева объяснила изменения в своей внешности

Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева объяснила, почему она так резко сбросила вес.
Обновлено в 06:18
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика

Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко

Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:57
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