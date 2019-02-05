Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Роснефти»Интерфакс 03:51
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник в очередной раз обновил исторический максимум, превысив 2540 пунктов на фоне выросшей нефти и раллирующих бумаг "Роснефти" после выхода финотчета и новостей по дивидендам.
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Происшествия
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Наука
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Авто
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
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Обновлено в 12:12
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Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы.
Обновлено в 09:50
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
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Обновлено в 09:16
Политика
Медведев уволил главу Ростуризма Сафонова
"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 11:27
Происшествия
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Новые технические средства для принудительной остановки автомобилей появятся у Госавтоинспекции Москвы.
Обновлено в 12:08
Общество
Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой
Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.
Обновлено в 09:16
Наука
Женский мозг стареет медленнее мужского
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Армия и оружие
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Авто
Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата
Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.
Обновлено в 00:59
Экономика
Сбербанк и 500 Startups выбрали 7 стартапов для Кремниевой долины
Сбербанк выпустил 30 команд стартапов, которые прошли акселерацию в совместном российско-американском акселераторе Сбербанка и 500 Startups.
Обновлено в 08:55
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
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Наука
Новый вид динозавров с шипами на спине нашли в Аргентине
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Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Технологии
Tesla покупает производителя батарей Maxwell Technologies за $218 млн
Обновлено вчера в 15:11