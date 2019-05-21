Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»Интерфакс 05:41
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
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После дебюта японского роскошного минивэна Lexus LM в рамках Шанхайского автосалона разработчики из Toyota представили модель Granvia, разработанную на уникальной платформе.
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Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Общество
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Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
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«Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Зволле» Намли
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Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
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Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
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Агент: у Ионова есть предложения из Европы
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США ввели санкции против трех российских организаций
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