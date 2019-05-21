Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»Интерфакс 05:41
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
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Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский сделал адвоката Коломойского главой своей администрации
Бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Украины.
Обновлено в 15:15
Политика
Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Обновлено в 12:59
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Политика
В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2»
У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам
На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Обновлено в 14:55
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Хоккей
Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Обновлено в 14:10
Политика
Кадыров поддержал идею переименовать родовое село отца в Ахмат-Юрт
Сход жителей села Хоси-Юрт (Центарой) Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
Украинская армия ликвидировала в Донбассе командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 05:26
Театры
Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета
Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Политика
ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе
Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Интернет
Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12