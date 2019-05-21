Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»Интерфакс вчера в 05:41

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
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В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
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Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

В Египте силы безопасности уничтожили 16 боевиков на севере Синая

Силы безопасности Египта провели одновременно две спецоперации в Эль-Арише на севере Синайского полуострова, в результате которых было ликвидировано 16 боевиков, говорится в сообщении египетского МВД.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии

В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Паводок пришёл в Чарышский район Алтайского края

Обновлено в 00:07
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РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
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Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Полицейские пресекли производство поддельной косметики в Москве

В городе пресекли работу цеха по производству контрафактной косметики. Он располагался на Дмитровском шоссе.
Обновлено в 01:24
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек

Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Политика

Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено вчера в 00:30
Политика

Глава администрации Зеленского пообещал РФ политику «кнута и пряника»

Богдан заявил, что Украина при Зеленском в отношении России будет придерживаться политики «кнута и пряника».
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Хоккей

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

Обновлено вчера в 16:29
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Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Обновлено вчера в 23:02
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
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Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя

На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
Обновлено в 00:50
Единоборства

Макгрегор сообщил о реванше с Нурмагомедовым

Ирландец Конор Макгрегор высказал уверенность в том, что проведет реванш с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
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Хоккей

Реакция шведских СМИ на разгром от России: " Казалось, все складывается так здорово, но потом..."

Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.
Обновлено вчера в 20:21
Театры

Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета

Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан сегодня назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».
Обновлено вчера в 09:27
Интернет

Opera разработала версию браузера для геймеров

Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Интернет

Microsoft выпустила обновление операционной сети Windows 10

Компания Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:02
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию

Обновлено вчера в 07:24
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