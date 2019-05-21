Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»Интерфакс вчера в 05:41
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
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Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
В Египте силы безопасности уничтожили 16 боевиков на севере Синая
Силы безопасности Египта провели одновременно две спецоперации в Эль-Арише на севере Синайского полуострова, в результате которых было ликвидировано 16 боевиков, говорится в сообщении египетского МВД.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии
В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:30
Общество
Паводок пришёл в Чарышский район Алтайского края
Обновлено в 00:07
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
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Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Полицейские пресекли производство поддельной косметики в Москве
В городе пресекли работу цеха по производству контрафактной косметики. Он располагался на Дмитровском шоссе.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Политика
Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Глава администрации Зеленского пообещал РФ политику «кнута и пряника»
Богдан заявил, что Украина при Зеленском в отношении России будет придерживаться политики «кнута и пряника».
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
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Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной
Обновлено вчера в 16:29
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя
На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
Обновлено в 00:50
Единоборства
Макгрегор сообщил о реванше с Нурмагомедовым
Ирландец Конор Макгрегор высказал уверенность в том, что проведет реванш с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
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Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: " Казалось, все складывается так здорово, но потом..."
Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.
Обновлено вчера в 20:21
Театры
Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета
Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан сегодня назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».
Обновлено вчера в 09:27
Интернет
Opera разработала версию браузера для геймеров
Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Интернет
Microsoft выпустила обновление операционной сети Windows 10
Компания Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:02
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24