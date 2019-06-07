Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и завершил неделю ростомForRent.ru 01:44
Российский рынок акций немного повысился по индексам вслед за нефтью и мировыми рынками, и завершил неделю на максимумах индекса МосБиржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках в связи с установившейся в стране жаркой погодой и дал советы о том, как защитить себя в подобных условиях.
Обновлено в 01:27
Авто
Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 4,5%
Обновлено в 02:00
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Считаю, что я – Мисс Вселенная»
Обновлено вчера в 20:00
Космос
На Байконуре начали собирать ракету «Союз-2» для пилотируемого корабля
Обновлено вчера в 03:35
Футбол
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Обновлено вчера в 15:13
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Технологии
WWF: ежегодно в мировой океан попадает до 12 млн тонн пластика
От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.
Обновлено в 01:35
Общество
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Сбой электроники на час задержал вылет рейса Utair из Красноярска
Вылет самолета Красноярск — Иркутск задержали из-за неполадок в электронной системе.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено вчера в 07:03
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55