Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и завершил неделю ростомForRent.ru 08 июня в 01:44
Российский рынок акций немного повысился по индексам вслед за нефтью и мировыми рынками, и завершил неделю на максимумах индекса МосБиржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Наука
Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0
Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Финансы
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб
Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
В Татарстане спустят на воду ракетный корабль «Ингушетия»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" 10 июня торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование
Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.
Обновлено в 20:59
Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева
Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество
Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое
В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала сына Псалма
В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Финансы
Сбербанк рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке
Снижение ключевой ставки Банка России и замедление инфляции помогут снизить ставки по ипотеке.
Обновлено в 21:23
Космос
Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле
Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Общество
Правила выезда детей за рубеж изменятся
Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Политика
СБУ инициировала проверку поездки Медведчука и Бойко в РФ
Пресс-служба Службы безопасности Украины распространила сообщение, в котором говорится о проведении проверки в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в связи с их визитом в Россию.
Обновлено в 17:48
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Бузова ищет мужчин для нового проекта с ее участием
На своей странице в соцсети Instagram 33-летняя телеведущая объявила о кастинге для нового шоу, в котором могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.
Обновлено в 09:53
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20