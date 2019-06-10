Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и завершил неделю ростомForRent.ru 08 июня в 01:44

Российский рынок акций немного повысился по индексам вслед за нефтью и мировыми рынками, и завершил неделю на максимумах индекса МосБиржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Ведомости11:30

США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в рост

РБК04:46

Индекс МосБиржи обновил свой максимум

Интерфакс10:09

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и завершил неделю ростом

ForRent.ru08 июня в 01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Обновлено в 15:53
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Наука

Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума

Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25
Гаджеты

Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0

Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Финансы

Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб

Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие

В Татарстане спустят на воду ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль "Ингушетия" 10 июня торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.
Обновлено в 20:59
Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала сына Псалма

В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Финансы

Сбербанк рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке

Снижение ключевой ставки Банка России и замедление инфляции помогут снизить ставки по ипотеке.
Обновлено в 21:23
Происшествия

В офис проекта «Сноб» ворвался неизвестный и разгромил редакцию

Обновлено в 07:01
Космос

Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле

Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Культура

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Общество

Правила выезда детей за рубеж изменятся

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Ученые рассказали, почему беременным женщинам нельзя пить алкоголь

Обновлено в 10:00
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Политика

СБУ инициировала проверку поездки Медведчука и Бойко в РФ

Пресс-служба Службы безопасности Украины распространила сообщение, в котором говорится о проведении проверки в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в связи с их визитом в Россию.
Обновлено в 17:48
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Бузова ищет мужчин для нового проекта с ее участием

На своей странице в соцсети Instagram 33-летняя телеведущая объявила о кастинге для нового шоу, в котором могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.
Обновлено в 09:53
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное