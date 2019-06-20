Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов уверенно растет, причем рублевый индекс МосБиржи в очередной раз сумел достигнуть нового исторического максимума, превысив 2780 пунктов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:36, Вашингтон
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан
Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы
В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено в 05:33
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 18:10
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Космос
«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»
Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено в 19:08
Здоровье
«Прямая линия» врачей не убедила
Кстати, удивительным образом, но про пенсионную реформу, которая вызвала широкое недовольство россиян, Путин во время "Прямой линии" не сказал ни разу.
Обновлено в 13:58
Технологии
В банках нашли самый простой способ слива данных
Компания по защите данных DeviceLock провела исследование каналов инсайдерских сливов и выяснила, что появился еще один канал утечки данных пользователя: злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на теелфон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Обновлено в 09:46
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Космос
На Луне обнаружили загадочный объект
Ученые Бэйлорского университета в США обнаружили в районе крупнейшего кратера Луны гравитационную аномалию.
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название группы.
Обновлено в 20:03
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Общество
Как открыть диспетчерскую службу грузоперевозок: пошаговая инструкция
Работа диспетчера заключается в том, чтобы отыскать груз для машины, которая держит путь в определенном направлении.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
В iOS 13 обнаружена опция для слежки за чужими iPhone
В современной iOS 13 обнаружена опция, позволяющая осуществлять слежку за чужими iPhone.
Обновлено в 13:06
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21