Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05

Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов уверенно растет, причем рублевый индекс МосБиржи в очередной раз сумел достигнуть нового исторического максимума, превысив 2780 пунктов.
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Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на фоне общемирового ралли, не заметив продления санкций ЕС

Финмаркет12:19

STOCKS-Рынок акций РФ обновил максимумы блигодаря оптимизму после решений ФРС

Financial One10:14

«Быков» поддерживает рост нефтяных котировок

Finam.Ruвчера в 03:10

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Росбалт05:05

Дневной обзор рынка акций 19.06.2019. Снижение нефти не позволяет рынку удержаться на рекордных отметках

Глас Народавчера в 08:56

Индекс РТС в ближайшие дни способен взять курс на 1400 пунктов

ПРАЙМвчера в 02:49

Индекс РТС обновил пятилетний максимум

РБК08:29
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:36, Вашингтон
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан

Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено в 05:33
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 18:10
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Космос

«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Обновлено вчера в 17:33
Политика

Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»

Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено в 19:08
Здоровье

«Прямая линия» врачей не убедила

Кстати, удивительным образом, но про пенсионную реформу, которая вызвала широкое недовольство россиян, Путин во время "Прямой линии" не сказал ни разу.
Обновлено в 13:58
Технологии

В банках нашли самый простой способ слива данных

Компания по защите данных DeviceLock провела исследование каналов инсайдерских сливов и выяснила, что появился еще один канал утечки данных пользователя: злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на теелфон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Наука

Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов

Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Обновлено в 09:46
Общество

Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске

Обновлено в 07:05
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Космос

На Луне обнаружили загадочный объект

Ученые Бэйлорского университета в США обнаружили в районе крупнейшего кратера Луны гравитационную аномалию.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Музыка

Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название группы.
Обновлено в 20:03
Футбол

«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию

Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Общество

Как открыть диспетчерскую службу грузоперевозок: пошаговая инструкция

Работа диспетчера заключается в том, чтобы отыскать груз для машины, которая держит путь в определенном направлении.
Обновлено в 08:41
Гаджеты

В iOS 13 обнаружена опция для слежки за чужими iPhone

В современной iOS 13 обнаружена опция, позволяющая осуществлять слежку за чужими iPhone.
Обновлено в 13:06
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
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