Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05

Долларовый индекс РТС поднялся на 1,6% до 1383,45 пункта, нового максимума с июля 2014 года. Рынок демонстрирует позитивный настрой на фоне подъема внешних площадок и нефти на сигналах от Федеральной резервной системы (ФРС) США о вероятном скором смягчении монетарной политики.
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Рынок акций РФ вырос на фоне позитива на глобальном рынке

ПРАЙМ13:34

У «быков» снова праздник

Finam.Ru12:47

Рынок акций РФ завершил торги четверга в плюсе, а евро упал ниже 71 рубля

Росбалт12:20

STOCKS-Рынок акций РФ обновил максимумы блигодаря оптимизму после решений ФРС

Financial One10:14

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на фоне общемирового ралли, не заметив продления санкций ЕС

Финмаркет12:19

Индекс РТС обновил пятилетний максимум

РБК08:29
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Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Авто

Завод Ford во Всеволожске работает последний день

Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено в 00:50
Политика

Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Футбол

Агент Влашича рассказал, почему Никола принял решение остаться в ЦСКА

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника Николы Влашича, рассказал, почему футболист решил заключить полноценное соглашение с российским клубом ЦСКА после сезона-2018/19, проведённого в составе армейцев на правах аренды.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Происшествия

ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья

Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК.
Обновлено в 13:34
Наука

Алюминий защитит квантовые компьютеры

Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
Обновлено 18 июня в 12:20
Финансы

ФРС США второй раз в этом году помогла России

Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено в 06:54
Экономика

Саммит G20 не принесет общих решений для мировой экономики - Орешкин

Саммит стран "большой двадцатки" (G20) в Японии вряд ли принесет общие решения для мировой экономики, но двусторонние встречи лидеров держав могут дать позитивные результаты, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 14:56
Политика

Невзоров: Мечтатель Путин явно скис

Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.
Обновлено в 13:19
Хоккей

Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград

Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам сезона, награды лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи"), а также приза лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд").
Обновлено в 02:13
Музыка

На Youtube опубликована неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 15:14
Политика

Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Обновлено в 11:39
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Наука

На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень

Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Политика

Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию

Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
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