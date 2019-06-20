Финансы

Индекс РТС обновил пятилетний максимумРБК 08:29

Индекс РТС достиг максимума за пять лет. В четверг, 20 июня, он прибавил 1,7% и поднялся к отметке 1385,2 пункта. Это максимальный уровень с июля 2014 года.
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Акции «НОВАТЭКа» собираются с силами

Finam.Ru08:40

Индекс РТС в ближайшие дни способен взять курс на 1400 пунктов

ПРАЙМвчера в 02:49

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Росбалт05:05

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 2780 пунктов

Финмаркет05:09

Дневной обзор рынка акций 19.06.2019. Снижение нефти не позволяет рынку удержаться на рекордных отметках

Глас Народавчера в 08:56

Индекс РТС обновил пятилетний максимум

РБК08:29
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено в 08:35
Финансы

Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Политика

Путин прокомментировал закон о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин считает, что тема ответственности за фейковые новости становится очень острой.
Обновлено в 08:06
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 05:49
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика

В России началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Задать свои вопросы президенту РФ Владимиру Путину пришли несколько десятков журналистов, а граждане страны могли сформировать свой вопрос, позвонив в call-центр.
Обновлено в 05:01
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Происшествия

СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Политика

Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений

Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Общество

Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Футбол

Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 07:50
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено в 06:25
Финансы

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
Обновлено в 03:41
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Общество

Кержаков задолжал Милане Тюльпановой по алиментам 600 тысяч рублей

Обновлено в 07:05
Политика

Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства

Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Обновлено в 08:14
Общество

Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос из Красноярска

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Японские военные обвинили российские Ту-95 в нарушении границ

Обновлено в 05:14
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
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