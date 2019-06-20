Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05

Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов уверенно растет, причем рублевый индекс МосБиржи в очередной раз сумел достигнуть нового исторического максимума, превысив 2780 пунктов.
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У «быков» снова праздник

Finam.Ru12:47

Дневной обзор рынка акций 19.06.2019. Снижение нефти не позволяет рынку удержаться на рекордных отметках

Глас Народавчера в 08:56

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на фоне общемирового ралли, не заметив продления санкций ЕС

Финмаркет12:19

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Росбалт05:05

Индексы бирж Китая выросли после решения ФРС США сохранить процентную ставку

ТАСС03:50

Торги в Москве начались ростом индексов на 0,2-0,4%

Интерфакс03:22

Индекс РТС обновил пятилетний максимум

РБК08:29
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
Политика

В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух

Обновлено в 16:05
Политика

Началась «прямая линия» с Путиным

В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:10
Политика

Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Происшествия

РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено в 15:03
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

Обновлено в 04:40
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 11:15
Общество

Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького

В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах

Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Финансы

Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России

Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.
Обновлено в 15:50
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.
Обновлено в 15:21
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Происшествия

МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово

После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2».
Обновлено в 17:01
Экономика

«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Авто

«Яндекс.Авто» стал доступен в 9 городах России

Популярный сервис теперь стал доступнее.
Обновлено в 11:11
Музыка

В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One".
Обновлено в 13:43
Политика

Путин пообещал повышение пенсий

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

Вчера в копилку общственного деятеля добавилась еще одна награда, а точнее орден — его приняли в мушкетеры.
Обновлено в 11:43
Политика

ЕС планирует рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов для Донбасса

Лидеры стран Евросоюза во время саммита в Брюсселе планируют рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса, как нарушение минского процесса.
Обновлено в 01:32
Политика

Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером

Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Здоровье

В Череповце появится детская областная больница

В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отказалась от алиментов

Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено в 10:43
Происшествия

На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18
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