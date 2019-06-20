Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов уверенно растет, причем рублевый индекс МосБиржи в очередной раз сумел достигнуть нового исторического максимума, превысив 2780 пунктов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:25, Вашингтон
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено в 19:14
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Общество
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой
Обновлено в 09:18
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Происшествия
Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом
По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.
Обновлено в 17:20
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено в 18:27
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Энергетика
«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России
Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено в 06:12
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Анохиной попал в больницу в тяжелом состоянии
Обновлено в 08:10
Политика
США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400
США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
Обновлено в 17:58
Экономика
Стали известны положения новой пенсионной системы ИПК
РБК пишет об основных положениях разрабатываемой правительством системы ИПК - индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Виторган не станет платить алименты Собчак
Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Общество
Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Технологии
Le Monde (Франция): возвращение «расиализма» (Le Monde)
История понятия Слово "расиализм" отсутствует в словарях Литтре, Французской академии и Ларусса, однако сейчас становится одной из ключевых концепций нашей эпохи.
Обновлено в 18:21
Общество
Как открыть диспетчерскую службу грузоперевозок: пошаговая инструкция
Работа диспетчера заключается в том, чтобы отыскать груз для машины, которая держит путь в определенном направлении.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин заявил о важности диалога между Россией и США
Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 13:28
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика
Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населения
Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Руперт Мердок перенес пневмонию
Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30