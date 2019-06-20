Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05

Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов уверенно растет, причем рублевый индекс МосБиржи в очередной раз сумел достигнуть нового исторического максимума, превысив 2780 пунктов.

Политика Путин назвал наиболее волнующие россиян вопросы В ходе «Прямой линии» глава российского государства Владимир Путин заявил, что граждан РФ больше всего волнуют такие вопросы, как уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“» Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».

Недвижимость В России запустили ипотеку на строительство частных домов В России запустили пилотный продукт по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Авто Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля С 1 июля 2019 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

Общество Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин «Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Политика В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.

Политика Путин назвал «полной чушью» обвинения в оккупации Донбасса Россией Президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие в адрес России обвинения в оккупации Донбасса являются "полной чушью".

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Политика Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.

Политика Зеленский подписал первый закон Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.

Футбол «Спартак» интересуется португальским хавбеком «Лейпцига» Брумой Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака".

Происшествия На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.

Политика Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Авто Maserati показала рендеры Quattroporte L’Ultimo Concept Представлены рендеры концептуальной версии роскошного электрического Maserati Quattroporte, получившие название L’Ultimo (The Last One).

Общество Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.