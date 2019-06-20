Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 05:05
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов уверенно растет, причем рублевый индекс МосБиржи в очередной раз сумел достигнуть нового исторического максимума, превысив 2780 пунктов.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика
Путин назвал наиболее волнующие россиян вопросы
В ходе «Прямой линии» глава российского государства Владимир Путин заявил, что граждан РФ больше всего волнуют такие вопросы, как уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора.
Обновлено в 05:24
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов впервые после комы дал интервью
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы
В Ивановке проживают 7000 человек.
Обновлено в 06:34
Недвижимость
В России запустили ипотеку на строительство частных домов
В России запустили пилотный продукт по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Обновлено в 04:34
Авто
Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля
С 1 июля 2019 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Путин назвал «полной чушью» обвинения в оккупации Донбасса Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие в адрес России обвинения в оккупации Донбасса являются "полной чушью".
Обновлено в 06:35
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика
Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению
По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Футбол
УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения
Обновлено в 06:30
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Спартак» интересуется португальским хавбеком «Лейпцига» Брумой
Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака".
Обновлено в 06:20
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Maserati показала рендеры Quattroporte L’Ultimo Concept
Представлены рендеры концептуальной версии роскошного электрического Maserati Quattroporte, получившие название L’Ultimo (The Last One).
Обновлено в 04:34
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:30