Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумИнтерфакс 03:19
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры, при этом локомотивом подъема выступили акции Сбербанка.
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Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
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Звезда телевидения Виктория Боня решилась на непростой эксперимент – она прошла пятидневную детокс-программу, направленную на очищение организма и нормализацию работы внутренних органов.
Обновлено в 08:43
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Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона
Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.
Обновлено в 04:34
Транспорт
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Обновлено в 05:44
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
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УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
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Никита Крюков попрощался с большой лыжней
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Футбол
«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга.
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Общество
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
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Интернет
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Политика
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Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях.
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