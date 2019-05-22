Финансы
Российский рынок акций побил исторический рекордПолитическая Экспертиза вчера в 09:52
Индекс Московской международной валютной биржи впервые достиг отметки в 2600 пунктов. Соответствующая информация подтверждается данными торгов. На официальном сайте ММВБ сообщается, что сегодня рубль стабилизировался к доллару и евро.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Атлетико» показал новую домашнюю форму
Мадридский "Атлетико" провел презентацию домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:41
Общество
Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Общество
Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ
Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Единоборства
Конор Макгрегор уверен, что еще подерется с Нурмагомедовым
Напомним, что Нурмагомедов сразу после победы над Макгрегором перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла небольшая потасовка.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Интернет
В мессенджере WhatsApp вскоре появится реклама
Уже со следующего года в WhatsApp в определённых местах появится реклама. В частности, она появится в статусах (историях).
Обновлено в 06:24
Авто
Land Rover рассекретил новый Discovery Sport
Компания Land Rover представила новое поколение внедорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:14
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Новый корпус детской краевой больницы построят на Кубани к 2022 году
Власти в Краснодарском крае к 2022 году планируют построить новый корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 02:53
Культура
На Би-би-си выйдет шоу с кукольным Путиным в роли ведущего
Британцев возмущает такая передача. Один из телеканалов «Би-би-си» запустил шоу с анимированным президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:10
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Политика
Депутаты Закса обсудили нарушения на Первомайском шествии
Обновлено в 05:30
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Apple исправила некорректное отображение Крыма на картах
Американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своем приложении «Карты», сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15