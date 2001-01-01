Финансы
Индекс МосБиржи не изменился, индекс РТС снизился на 0,3%Финмаркет 12:02
Индекс МосБиржи не изменился и составил 2822,66 пункта. Индекс РТС снизился на 0,34% - до 1394,86 пункта. Лидерами снижения среди "голубых" фишек стали акции Татнефти, Аэрофлота, РБК-ТВ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 22:00, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
В США женщина впервые родила после трансплантации матки от умершего донора
В декабре 2017 года врачи в Бразилии приняли первые роды в мире, где у матери ребенка была трансплантированная матка от умершего донора.
Обновлено в 19:00
Происшествия
На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита
Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено в 13:37
Общество
Роструд установил, когда работнику могут отказать в отпуске
В случае, если отпуск одного из сотрудников отрицательно сказывается на качестве работы компании, то с одобрения работника его могут перенести на следующий год, поясняют в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 11:53
Общество
Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных
Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.
Обновлено в 21:17
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Здоровье
В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей
При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.
Обновлено в 21:17
Здоровье
Более 350 врачей приехали на Кубань по программе «Земский доктор»
В Краснодарский край по программе «Земский доктор» приехали 369 врачей.
Обновлено в 13:19
Авто
Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Футбол
В «Марселе» подтвердили уход Марио Балотелли
Руководитель «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил уход нападающего Марио Балотелли, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 21:53
Здоровье
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено в 04:48
Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика
Обновлено в 14:24
Наука
Шведские археологи обнаружили два погребальных корабля викингов
Шведские археологи нашли два погребальных корабля викингов в деревне Гамла Уппсала.
Обновлено в 19:19
Авто
Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Общество
В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59