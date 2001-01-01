Финансы
Индекс МосБиржи не изменился, индекс РТС снизился на 0,3%Финмаркет 12:02
Индекс МосБиржи не изменился и составил 2822,66 пункта. Индекс РТС снизился на 0,34% - до 1394,86 пункта. Лидерами снижения среди "голубых" фишек стали акции Татнефти, Аэрофлота, РБК-ТВ.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине
Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 20:08
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Кино
Назван исполнитель роли Саб-Зиро в экранизации «Mortal Kombat»
Экранизация серии файтингов "Mortal Kombat" студии New Line обзавелась исполнителем роли Саб-Зиро.
Обновлено в 17:15
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59
Общество
Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске
Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено в 06:22
Авто
Lifan может расширить модельный ряд в России
Компания Lifan рассматривает возможность расширения модельного ряда в России.
Обновлено в 06:35
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Зеленский решил обсудить с Путиным принадлежность Крыма
Президент Украины намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным принадлежность Крыма.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Общество
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Обновлено в 19:49
Гаджеты
Ноутбук VAIO SX12 порадует большим количеством портов
Стоимость компактного ноутбука VAIO SX12 стартует от 1,1 тысячи долларов, а за топовую версию данной модели покупателю придется выложить 2 тысячи.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
Обновлено в 19:40
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06