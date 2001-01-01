Индекс МосБиржи не изменился и составил 2822,66 пункта. Индекс РТС снизился на 0,34% - до 1394,86 пункта. Лидерами снижения среди "голубых" фишек стали акции Татнефти, Аэрофлота, РБК-ТВ.

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