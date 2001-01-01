Экономика
Индекс МосБиржи не изменился, индекс РТС снизился на 0,3%Финмаркет 12:02
Индекс МосБиржи не изменился и составил 2822,66 пункта. Индекс РТС снизился на 0,34% - до 1394,86 пункта. Лидерами снижения среди "голубых" фишек стали акции Татнефти, Аэрофлота, РБК-ТВ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Футбол
РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате
Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
Обновлено в 12:31
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Небензя заявил, что терроризм в Сирии могли победить быстрее
"Подавить террористический интернационал в Сирии и Ираке удалось бы гораздо быстрее, если бы в адрес террористов не шли масштабные и устойчивые поставки боеприпасов", — сообщил Василий Небензя.
Обновлено в 11:21
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11
Политика
СМИ узнали детали дела о госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев на протяжении нескольких лет передавал за границу информацию с заседаний Совбеза РФ.
Обновлено в 12:44
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Политика
Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма
Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией.
Обновлено в 11:50
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Политика
Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено в 09:10
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Кремле прокомментировали отмену телемоста с Украиной
Москва сожалеет о том, что телемост между Россией и Украиной был отменен, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:02
Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
Обновлено в 12:50
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Обновлено в 09:54
Происшествия
Суд оправдал одесского мэра Труханова в деле «Краяна»
Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и других чиновников, обвиняемых в финансовых махинациях во время приобретения здания завода «Краян».
Обновлено в 11:24
Политика
Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых
Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Apple вернула в App Store одну из первых игр онлайн-магазина
Компания Apple неожиданно перевыпустила в App Store одну из классических игр онлайн-магазина — Texas Hold’em («Техасский холдем»).
Обновлено в 04:35
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Общество
Обменянные на Скрипаля разведчики дали интервью Малахову
Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 12:43
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетней судебной тяжбе с IKEA на миллиарды рублей.
Обновлено в 10:27