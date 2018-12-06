Экономика

Индекс Dow Jones упал на 600 пунктов из-за ареста финдиректора Huawei
РЕН ТВ
06 декабря в 13:26

Индекс S&P 500, в которого входят акции 500 крупнейших компаний США, также рухнул на 2,12 %, или на 57 пунктов, до 2642, а индекс биржи NASDAQ упал на 98 пунктов, или на 1,39 %, до 7026.
РЕН ТВ06 декабря в 13:26

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Биржи США «просели» из-за отношений с Китаем

News.ruвчера в 17:55

Биржи США потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:32

На бирже Нью-Йорка Dow Jones 7 декабря рухнул на 550 пунктов

ТАССвчера в 16:24

Индексы Уолл-стрит упали после отчета о занятости в США

REGNUMвчера в 10:58

Нефть и американские акции упали на 3–4%

РБК06 декабря в 13:43

Индекс Dow Jones упал на 600 пунктов из-за ареста финдиректора Huawei

РЕН ТВ06 декабря в 13:26

Индекс DowJones рухнул на 700 пунктов на фоне скандала с Huawei

НТВ06 декабря в 11:47
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Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + добыча нефти должна быть снижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. По словам министра энергетики России Александра Новака, этап сокращения уровня добычи в стране займет несколько месяцев.
Обновлено в 05:35
Экономика

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 05:32
Экономика

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 05:29
Экономика

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 05:33
Экономика

США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 05:13
Экономика

Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села

Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.
Обновлено в 05:31
Экономика

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 04:26
Энергетика

Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»

Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

Французские ритейлеры потеряли из-за акций протеста уже €1 млрд

Как сообщили агентству Reuters в Федерации французских ритейлеров (FCD), с начала акций протеста «желтых жилетов» ритейлеры уже потеряли около €1 млрд.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика

Владелец АФК «Система» пока не планирует продавать активы

Председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что пока не планирует продавать больше никаких активов.
Обновлено в 01:19
Экономика

В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям

Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 05:35
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 01:45
Экономика

В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»

Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:28
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