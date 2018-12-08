Экономика
Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов на фоне противоречий между США и Китаем в области торговли.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Энергетика
Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+
Напомним, ранее сегодня страны ОПЕК и Россия по итогам двухдневных переговоров в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 01:45
Экономика
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 02:28
Экономика
Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 02:39
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски
Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 01:29
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:55
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 02:19
Экономика
Владелец АФК «Система» пока не планирует продавать активы
Председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что пока не планирует продавать больше никаких активов.
Обновлено в 01:19
Экономика
Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий «Росатома»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, расширяющего полномочия госкорпорации "Росатом".
Обновлено в 02:23
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах
C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 00:39
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 01:45
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году
Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек
Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 02:27
Экономика
Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка
«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17