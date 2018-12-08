Экономика

Индекс Dow Jones упал. Снова виноваты китайцы
Красная весна
07 декабря в 17:53

Фондовые индексы США Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 упали по результатам закрытия пятничной сессии биржи Нью-Йорка на 2,21–2,88% в связи с негативными ожиданиями по ходу американо-китайских торговых переговоров после ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, 8 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна07 декабря в 17:53

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Биржи США завершили понедельник в плюсе

ПРАЙМвчера в 16:54

Индекс Dow Jones упал более чем на 500 пунктов из-за торговой войны США и Китая

Фонтанка.Ру08 декабря в 03:55

Биржи США «просели» из-за отношений с Китаем

News.ru07 декабря в 17:55

Индекс Dow Jones упал. Снова виноваты китайцы

Красная весна07 декабря в 17:53

Американские фондовые индексы потеряли до 3% в пятницу

Московский Комсомолец07 декабря в 16:50

Dow Jones упал на 500 пунктов из-за торговых споров США и КНР

Газета.Ru07 декабря в 16:32

На бирже Нью-Йорка Dow Jones 7 декабря рухнул на 550 пунктов

ТАСС07 декабря в 16:24
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Власти Франции оценили расходы из-за чрезвычайного положения

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют бюджетных затрат в размере 8-10 млрд евро, сообщил госсекретарь Оливье Дюссо (его заявление приводит Le Figaro).
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Обновлено вчера в 23:44
Энергетика

Нефть подешевела на опасениях сокращения импорта в Китае

На нефть, скорее всего, негативно повлияли внешние данные по сокращению импорта и экспорта в Китае, вышедшие 10 декабря.
Обновлено вчера в 23:18
Финансы

Россияне увлеклись кредитами на «черный день»

Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено вчера в 23:13
Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%

Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%.
Обновлено вчера в 21:21
Финансы

Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах

TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

GoPro планирует перенести из Китая производство камер для США

Американская компания GoPro объявила о планах перенести из Китая большую часть производства своих камер, предназначающихся для рынка США.
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика

Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря

Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Санацию НПФ запустят в следующем году

НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям

Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено вчера в 14:04
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