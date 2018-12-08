Экономика
Индекс Dow Jones упал. Снова виноваты китайцы
Индекс Dow Jones упал. Снова виноваты китайцыКрасная веснавчера в 17:53
Фондовые индексы США Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 упали по результатам закрытия пятничной сессии биржи Нью-Йорка на 2,21–2,88% в связи с негативными ожиданиями по ходу американо-китайских торговых переговоров после ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, 8 декабря сообщает ТАСС.
Красная веснавчера в 17:53
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Энергетика
Кудрин перечислил риски для российской экономики
Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы.
Обновлено в 08:39
Экономика
Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.
Обновлено в 08:31
Экономика
Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
Обновлено в 08:44
Экономика
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 07:50
Экономика
США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 07:05
Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 08:24
Экономика
В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
Обновлено в 08:14
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Энергетика
Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 01:18
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 04:26
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 07:47
Экономика
В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»
Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика
Тонна золота в месяц. Почему взлетели акции золотодобытчика «Селигдар»
За последние пять дней привилегированные акции компании «Селигдар», которая добывает золото и олово, подорожали на 11%, а за последние три месяца — на 24%.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка
«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17