Финансы

Индекс Dow Jones снизился на 2,7%ТАСС 13:43

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Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 81,11 пункта (2,77%) и оказался на отметке 2 850,94 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 268,46 пункта (3,35%), до 7 735,61 пункта. Торговая сессия еще не завершена.
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