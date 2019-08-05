Финансы
Индекс Dow Jones снизился на 2,7%ТАСС 13:43
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 81,11 пункта (2,77%) и оказался на отметке 2 850,94 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 268,46 пункта (3,35%), до 7 735,61 пункта. Торговая сессия еще не завершена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика
В Грузии не хватает российских туристов
В целом в июле Грузию посетили 1,099 млн иностранных туристов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2018 года.
Обновлено в 09:08
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
Обновлено в 12:47
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 12:51
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
Первый тизер своего совершенно нового внедорожника Rezvani Tank компания представила в июне, а в ближайшие дни наконец-то представит его официально.
Обновлено в 04:51
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Футбол
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» борются за Эриксена
По информации источника, мадридский «Реал» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста и планирует подписать его в случае, если им не удастся заполучить французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 13:23
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Общество
Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы
По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45