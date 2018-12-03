Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал резкий рост на фоне подписания соглашения между лидерами Соединенных Штатов и Китая. Индекс вырос примерно на 800 пунктов. Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп условились приостановить торговую войну.

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