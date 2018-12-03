Финансы
Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал резкий рост на фоне подписания соглашения между лидерами Соединенных Штатов и Китая. Индекс вырос примерно на 800 пунктов. Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп условились приостановить торговую войну.
Экономика сегодня10:21
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 2-2,5%
Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов по итогам торговой сессии в понедельник.
Обновлено в 11:53
Финансы
Reuters сообщил о желании ЦБ заранее узнавать о крупных валютных сделках
Желание ЦБ узнавать о будущих сделках вызвало обеспокоенность на рынке, так как обычно такая информация не разглашается, отмечает агентство.
Обновлено в 11:38
Финансы
В России зафиксированы рекордно низкие ставки по ипотеке
В октябре ставка по кредитам установила рекорд, удержавшись на уровне 9,41 процента.
Обновлено в 11:42
Финансы
Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты
Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.
Обновлено в 11:07
Финансы
«Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей
«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.
Обновлено в 05:27
Финансы
Регион подал в суд на Минфин из-за программы реструктуризации долга
Разбирательство вызвано разногласиями по поводу реализации программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:02
Финансы
Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро
Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено в 05:59
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 05:50
Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря
Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).
Обновлено в 02:40
Финансы
Рубль в декабре ждут сказочные испытания
Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 05:42
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено 01 декабря в 10:54